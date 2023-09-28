Краснодарский застройщик планирует построить жилой квартал в промзоне Перми

Структура краснодарской компании «Девелопмент-Юг» — ООО СЗ «Беляева 17» — обратилась в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением сменить для возведения жилья зонирование на двух своих участках в промзоне. Она просит установить там зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, пишет «Ъ-Прикамье».

Речь идет об участках по ул. Беляева, 17 площадью 1,37 га. Сейчас они входят в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. В собственность СЗ «Беляева 17» участки перешли в сентябре. Ранее их арендовали у пермских предпринимателей Аркадия и Ильи Волковых.

Впервые заявление о смене зонирования на участках застройщик направил в апреле 2022 года. Тогда «Девелопмент-Юг» планировала построить комплекс из 6- и 10-этажных домов. Однако предложение компании комиссия по землепользованию отправила на доработку для подготовки соглашения с мэрией Перми о развитии социнфраструктуры.

25 сентября 2023 года комиссия рассмотрела новое заявление застройщика и изображения будущего ЖК в 16 этажей. К ним прилагалось соглашение с администрацией, подписанное со стороны компании. Высоту будущего ЖК застройщик уже согласовал со структурами Минобороны — руководством аэродрома Пермь (Большое Савино). В региональном минимущества подчеркнули, что строить жилые дома на этой территории не запрещено. Члены комиссии направили предложение компании на публичные слушания.

В «Девелопмент-Юг» отметили, что корпорация попросила установить предельно возможные параметры высотности для строительства на участках. После согласования документов девелопер начнет разрабатывать концепцию ЖК, распределять этажность и т. д. Окончательная концепция будет обсуждаться с мэрией, поскольку комплекс предполагается запроектировать переменной этажности. Возвести ЖК застройщик планирует в течение трех лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительно-инвестиционная корпорация ''Девелопмент-Юг''» основано в Краснодаре в 2002 году. Владельцем является Сергей Иванов. В 2022 году выручка компании составила 236,2 млн руб., чистая прибыль — 66,3 млн руб.

В Перми компания реализует несколько проектов комплексного освоения территории. В микрорайоне Ива-1 на 80 га застройщик возводит ЖК «Ива спортивная» и «Погода», а также объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые будут переданы муниципалитету. В микрорайоне Кондратово на 40 га строится ЖК «Мы», рассчитанный на 300 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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