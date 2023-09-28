Балатово номер 16

Краснодарская компания «Девелопмент-Юг» решил попробовать себя в точечной застройке Перми. На территории площадью 1,37 га в Балатово девелопер собирается построить ЖК высотой до 16 этажей. Эксперты обращают внимание, что земля под застройку находится в промзоне. Застройщику, начинающему осваивать такую территорию, во многом самому придется создавать там комфортную среду для проживания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Корпорация «Девелопмент-Юг» обратилась в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением сменить зонирование на двух своих участках по ул. Беляева, 17, для возведения жилья. Территория в промзоне микрорайона Балатово имеет площадь 1,37 га и входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Структура девелоперской группы — ООО СЗ «Беляева 17» — попросила установить там зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Это позволит компании построить жилье на данной территории.

В сентябре этого года оба участка на ул. Беляева перешли в собственность СЗ «Беляева 17», до этого их арендовали у Аркадия и Ильи Волковых. По данным 2ГИС, на ул. Беляева, 17, находятся склады и административное здание, которое занимают различные организации. Согласно представленным в комиссию изображениям, «Девелопмент-Юг» намеревается разместить на ул. Беляева, 17, жилой комплекс в 16 этажей. Как отметила на заседании комиссии 25 сентября представитель краевого мин­имущества, заявитель приложил к заявлению соглашение с мэрией о развитии социнфраструктуры, подписанное со своей стороны. Компания также согласовала высотность будущего ЖК со структурами Минобороны — руководством аэродрома Пермь (Большое Савино). Генпланом Перми жилищное строительство на этой территории не запрещено, добавили в минимуществе. Члены комиссии направили предложение «Девелопмент-Юг» на публичные слушания.

Корпорация «Девелопмент-Юг», основанная в Краснодарском крае, занимается в Перми несколькими проектами комплексного освоения территорий. Так, в мик­рорайоне Ива-1 на 80 га застройщик возводит жилье, объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету (ЖК «Ива спортивная» и «Погода»). Корпорация также строит в Кондратово ЖК «Мы» (40 га), рассчитанный на 300 тыс. кв. м жилья. Ранее в интервью президент «Девелопмент-Юга» Сергей Иванов говорил, что среди требований, предъявляемых компанией к участкам для строительства, площадь участка от 0,5 га для точечной застройки и 3 га — для комплексного освоения.

Впервые заявление корпорации об установлении на ул. Беляева, 17, зоны жилой застройки рассматривалось комиссией по ПЗЗ в апреле 2022 года. Тогда «Девелопмент-Юг» анонсировал комплекс из домов более низкой высотности — в 6 и 10 этажей. Предложение компании отправили на доработку для подготовки соглашения с администрацией Перми о развитии социнфраструктуры.

В «Девелопмент-Юг» пояснили, что компания попросила установить предельно возможные параметры для строительства на участках. Изображения жилого комплекса, представленные на заседание комиссии, не являются эскизным проектом. После согласования с властями максимально возможной высотности строительства девелопер займется разработкой концепции ЖК, распределением этажности и другими аспектами. «Окончательную концепцию застройки еще предстоит обсудить с администрацией»,— сообщили в корпорации, пояснив, что комплекс предполагается запроектировать переменной этажности. Возвести его планируется в течение трех лет.

Гендиректор АН «Перемена» Станислав Цвирко обратил внимание, что площадка в 1,37 га на ул. Беляева является некрупной для «Девелопмент-Юга», известного своими проектами комплексного освоения территорий на Иве и в Кондратово. «Индустриальный район, несмотря на большое количество сданных и строящихся там домов, остается привлекательным для покупателей и девелоперов. Участки под будущий ЖК „Девелопмент-Юга“ находятся в промзоне. Думаю, со временем это место преобразится, производственные строения снесут, и здесь появится новый жилой квартал»,— рассуждает Станислав Цвирко.

По словам гендиректора «Кортрос-Пермь» Анатолия Маховикова, локация будущей застройки востребована у жителей, особенно у тех, кто привык к жизни и работе в Индустриальном районе и расположенном вблизи Осенцовском промузле. «Локация находится на несильно загруженных улицах, поэтому место довольно комфортное как для семей с детьми, так и для индивидуального проживания. Минус вижу только один: любой первый проект, начинающийся в промзоне, реализовывать сложнее, так как в полной мере еще не создана комфортная среда для проживания и во многом ее создание — это задача застройщика»,— подчеркнул господин Маховиков. В данном случае повышение этажности будущего комплекса означает увеличение плотности застройки и, следовательно, улучшение экономики проекта с последующей реализацией социальных обязательств, добавил эксперт.

Евгения Ахмедова