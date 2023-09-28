В петербургском парке «Россия — моя история» отремонтируют колонны за 7,1 млн рублей

СПБ ГБУК «Музейно–выставочный центр» (МВЦ) определилось с подрядчиком по ремонту облицовки колонн в историческом парке «Россия — моя история» на Бассейной улице в Московском районе, обратил внимание «Деловой Петербург».

Победителем конкурса стало компания «Капитель», предложившая наименьшую стоимость за выполнение услуг по сравнению с другими участниками аукциона.

Изначально МВЦ планировал выделить на работы до 10,2 млн рублей, но победителю электронного аукциона удалось снизить стоимость на 30%, до 7,1 млн рублей.

ООО "Капитель" работает в Санкт-Петербурге с 2004 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до 2025 года отреставрируют дом купца Полежаева.

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