В Прикамье незначительно подешевел бензин АИ-92 и АИ-95

За период с 18 по 24 сентября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае поднялась на 12 коп.— с 55,66 руб. до 55,78 руб. Такие данные приводит Росстат. По информации на сайте статистического органа, зафиксировано удорожание бензина АИ-98 и выше на 90 коп.— с 67,69 руб. до 68,59 руб. Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 7 коп.— с 63,43 руб. до 63,40 руб. Вместе с тем бензин пользующихся наибольшим спросом марок АИ-92 и АИ-95 впервые за несколько месяцев подешевел. Цена литра АИ-92 снизилась на 2 коп.— с 50,50 руб. до 50,48 руб., АИ-95 на 10 коп.— с 55,37 руб. до 55,27 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, постепенное удорожание топлива в Прикамье наблюдается со второй половины апреля. В общей сложности за это время средняя стоимость автомобильного бензина в регионе увеличилась на 4,56 руб.

Ранее неделе ростом цен на бензин и дизельное топливо в регионе заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Центральный аппарат ведомства поручил Пермскому УФАС проверить экономическую обоснованность стоимости топлива и, в случае выявления нарушений, принять меры антимонопольного реагирования.