В Челябинске проводится прокурорская проверка из-за отсутствия горячей воды

Заместитель Генерального прокурора РФ по Уральскому федеральному округу Сергей Зайцев взял под контроль ситуацию с отсутствием горячего водоснабжения в отдельных домах в разных районах Челябинска. Проверку по этому факту проводит прокуратура области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан»,– говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Многочисленные жалобы на отсутствие горячей воды в домах челябинцы оставляют в сообществе «Пусть Котова знает» в социальной сети «ВКонтакте».

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