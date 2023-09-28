В Тюмени дом, в котором произошел взрыв газа, признали зоной вероятной ЧС

Дом на ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени, где в ночь на 28 сентября произошел взрыв газа, признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Руслан Кухарук. В ближайшее время вокруг дома будет установлено ограждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Руслан Кухарук Фото: telegram-канал Руслан Кухарук

Глава города отметил, что сейчас доступ жителей в подъезды №5 и №6 полностью перекрыт. ЖСК-17 проведет обследование строительных конструкций на предмет соблюдения требований безопасности, а спецорганизация определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. Также будут приняты срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей и подготовлен план по восстановлению общего имущества дома.

В 18:00 в школе №17 на ул. Геологоразведчиков, 39 запланировано собрание с жильцами.

Напомним, сообщение о взрыве газа в квартире №74 пятиэтажного восьмиподъездного дома 1971 года постройки поступило в МЧС около 01:00 ночи. Из дома эвакуировали 204 человека, в том числе 39 детей. 68 человек приняли решение временно заселиться в гостиницы, а остальные уехали к родственникам. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в ОКБ №1. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Север» сообщили, что техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года.

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