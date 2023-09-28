В Тюмени в пятиэтажном доме произошел взрыв газа

В Тюмени произошел взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного дома на ул. Геологоразведчиков, 34. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что сообщение об инцидент поступило около 01:00 ночи.

В результате в происшествия в квартире на пятом этаже сломано оконное остекление и выбита входная дверь. В квартире находился человек, которого передали медикам. Жильцов дома эвакуировали и перевезли в пункт временного размещения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту инцидента. В ходе проверки планируется установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Процессуальную проверку также начал отдел полиции № 5 УМВД по Тюмени.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте