Житель Щучьего получил крупный штраф за ложное минирование здания

Щучанский районный суд вынес приговор по уголовному делу местного жителя, обвиняемом в ложном сообщении о планируемом взрыве здания в районном центре. Ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Установлено, что зимой 2023 года житель Щучьего, будучи пьяным, из хулиганских побуждений позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать одно из зданий города. При этом исполнять эту угрозу он не планировал. На указанное им место выезжали полицейские. Впоследствии в отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

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