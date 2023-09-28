Электричка насмерть сбила мужчину в Староминском районе

В Староминском районе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Инцидент произошел вечером 27 сентября в районе станции «Орловка — Кубанская». Мужчина находился на железнодорожных путях. Машинист применил экстренное торможение, однако ЧП избежать не удалось. Из-за наезда поезда мужчина скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел 26 сентября в Тихорецком районе. На железнодорожной станции Малороссийская пассажирский поезд насмерть сбил жителя станицы Архангельской.

Татьяна Ручкина

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