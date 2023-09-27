В Тихорецком районе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

В Тихорецком районе на железнодорожной станции Малороссийская пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

ЧП произошло 26 сентября. Смертельные травмы получил 39-летний житель станицы Архангельской Тихорецкого района. По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Следственно-оперативная группа транспортной полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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