«Ъ-СПб» публикует рейтинг 100 крупнейших компаний СЗФО по динамике роста

В топ-100 вошли компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе и обеспечившие выручку за прошедший год не менее 1 млрд рублей, за исключением городских и федеральных государственных унитарных предприятий. В выборку попали только фирмы, существующие на рынке не менее трех лет.

В нынешнем рейтинге сохранилось превалирование предприятий, работающих на добывающую, химическую и энергетическую отрасли. Так, первые строчки рейтинга заняли структуры нефтегазового гиганта «Газпром» — ПАО «Газпром» (1 место) и АО «Газстройпром» (2 место).

На третьей строчке лидер сферы розничной торговли ООО «Агроторг».

Новых среди топ-100 — около трети (34 компании), большая часть из них сосредоточилась во второй половине списка.

Подробнее читайте в материале Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста.

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