Жителя Абакана признали виновным в реабилитации нацизма и хранении боеприпасов

В Абакане вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в публичной реабилитации нацизма. Также его признали виновным в хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2021-2022 году подсудимый на своей странице в соцсети разместил посты, в которых отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобрял установленные им преступления.Также он размещал ложную информацию об СССР в годы в годы Второй мировой войны, уточняют правоохранители.

В ходе обыска в квартире фигуранта были найдены 16 незаконно хранящихся им патронов к огнестрельному оружию и нацистская символика. Суд назначил ему один год в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» на 4 года. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ по Республике хакасия

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Александр Киселев