Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Токио и сыграет с Александровой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Линду Носкову из Чехии в 1/8 финала турнира Toray Pan Pacific Open Tennis в Токио. Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:0, он длился 2 часа 10 минут. В 1/4 финала Павлюченкова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, которая ранее победила Людмилу Самсонову.

32-летняя Павлюченкова занимает 86 место в рейтинге WTA. На ее счету 12 побед на турнирах под эгидой ассоциации. Олимпийская чемпионка в миксте, обладательница Кубка Билли Джин Кинг. 18-летняя Носкова занимает 44 место в рейтинге теннисисток. Она не побеждала в турнирах WTA.

Toray Pan Pacific Open Tennis — турнир в категории WTA 500, проходит в Токио на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $780 тыс.

Леонид Уварчев