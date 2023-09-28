В Новосибирске в аварии КамАЗа и пассажирского автобуса пострадала женщина
В Новосибирске на улице Учительская столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус. Авария произошла около 6:50, сообщает ГУМВД области.
Фото: ГУМВД Новосибирской области
«Водитель, мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, двигался задним ходом, совершил столкновение с автобусом НефАЗ, маршрут 39», - сказано в сообщении.
В ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1976 года рождения. Она была доставлена в больницу, характер травм в настоящее время неизвестен.
На месте ДТП работал наряд ДПС. Все обстоятельства аварии устанавливаются.