В Новосибирске в аварии КамАЗа и пассажирского автобуса пострадала женщина

В Новосибирске на улице Учительская столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус. Авария произошла около 6:50, сообщает ГУМВД области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУМВД Новосибирской области Фото: ГУМВД Новосибирской области

«Водитель, мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, двигался задним ходом, совершил столкновение с автобусом НефАЗ, маршрут 39», - сказано в сообщении.

В ДТП пострадал пассажир автобуса, женщина 1976 года рождения. Она была доставлена в больницу, характер травм в настоящее время неизвестен.

На месте ДТП работал наряд ДПС. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Александр Киселев