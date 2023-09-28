Красноярский «Енисей» обыграл «Луки-Энергию» в футбольном Кубке России

Футбольный «Енисей» вышел в 1/16 Кубка России. Красноярцы обыграли в Великих Луках местный клуб «Луки-Энергия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Исход матча 1/32 финала, состоявшегося 27 сентября, решился в течение нескольких минут первой половины второго тайма. На 55-й минуте хозяева открыли счет, но с 58-й по 61-ю красноярцы провели два мяча. Андрей Окладников точно пробил головой после навеса со штрафного удара, а Ираклий Логуа забил из центра штрафной площади соперника.

«Енисей» выступает в Первой лиге, «Луки-Энергия» — во Второй.

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Валерий Лавский