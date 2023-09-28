«Новые люди» вновь предложили отменить в РФ штрафы за лайки в социальных сетях

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» отредактировали собственный законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях для россиян после отрицательного отзыва на инициативу со стороны федерального правительства. Представители политорганизации рассчитывают, что на этот раз у них получится добиться либерализации действующего законодательства.

Как сообщают «Ведомости», среди авторов законопроекта значатся вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков, а также депутаты фракции «Новых людей» Ксения Горячева и Антон Ткачев.

В предыдущий раз подобную инициативу «Новые люди» вносили в Государственную думу в марте нынешнего года. Однако в сентябре правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект партии. В официальном отзыве федерального кабмина говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», из-за чего может возникнуть «неоднозначное толкование на практике».

После этого «Новые люди» не стали настаивать на рассмотрении прежней версии своего проекта закона, а решили доработать документ и повторно внести его в Госдуму, а также отправить на отзыв в российское правительство. Парламентарии считают необходимым дополнить ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая влечет штрафы от 10 тыс. до 500 тыс. руб., особым примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Под выражением эмоций в виде выставления отметок следует понимать выставление любых отметок в интернете, которые предусмотрены программным обеспечением сайта или приложения, используемое для выражения отношения пользователей к сообщению. Подобное же примечание депутаты предлагают и к ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований).

«Новые люди» полагают, что их законопроект будет способствовать «гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях».

Подробнее об инициативе «Новых людей» читайте в материале «Ъ» «Неподсудные лайки».

Александр Кислов