Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новые люди» вновь предложили отменить в РФ штрафы за лайки в социальных сетях

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» отредактировали собственный законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях для россиян после отрицательного отзыва на инициативу со стороны федерального правительства. Представители политорганизации рассчитывают, что на этот раз у них получится добиться либерализации действующего законодательства.

Как сообщают «Ведомости», среди авторов законопроекта значатся вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков, а также депутаты фракции «Новых людей» Ксения Горячева и Антон Ткачев.

В предыдущий раз подобную инициативу «Новые люди» вносили в Государственную думу в марте нынешнего года. Однако в сентябре правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект партии. В официальном отзыве федерального кабмина говорится, что в российском законодательстве не определены понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», из-за чего может возникнуть «неоднозначное толкование на практике».

После этого «Новые люди» не стали настаивать на рассмотрении прежней версии своего проекта закона, а решили доработать документ и повторно внести его в Госдуму, а также отправить на отзыв в российское правительство. Парламентарии считают необходимым дополнить ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая влечет штрафы от 10 тыс. до 500 тыс. руб., особым примечанием о том, что под действиями, направленные на возбуждение ненависти или вражды, не могут пониматься выражения эмоций в виде выставления отметок к публикациям в интернете. Под выражением эмоций в виде выставления отметок следует понимать выставление любых отметок в интернете, которые предусмотрены программным обеспечением сайта или приложения, используемое для выражения отношения пользователей к сообщению. Подобное же примечание депутаты предлагают и к ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил или добровольческих формирований).

«Новые люди» полагают, что их законопроект будет способствовать «гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях».

Подробнее об инициативе «Новых людей» читайте в материале «Ъ» «Неподсудные лайки».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...