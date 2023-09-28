Лавров возложил на Запад ответственность за разрушение целостности Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад несет ответственность за разрушение территориальной целостности Украины. По его мнению, свидетельством этого стало нежелание западных государств выполнять минские соглашения.

«Когда в открытую соавторы президента России Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся»,— рассказал господин Лавров в интервью ТАСС.

Ранее господин Лавров заявил, что Россия готова к возобновлению мирных переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине, однако этот процесс должен происходить «с учетом реалий на земле». По его словам, в ходе переговоров и консультаций обязательно необходимо учитывать факт присоединения к России четырех новых регионов, их территориальная принадлежность обсуждаться не может.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов