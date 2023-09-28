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В небесах отгорела «Зарница»

«Движение первых» осовременило советскую пионерскую игру квестами и дронами

В Нижегородской области в среду прошел финал федерального проекта «Зарница: легенды будущего». В заключительном этапе состязаний поучаствовали 240 подростков из 16 регионов. Организаторы — Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» и общество «Знание» — рассчитывают, что участие в модернизированном варианте советской военно-спортивной игры поможет школьникам освоить навыки командной работы и пробудит их патриотические чувства. Сами ребята, впрочем, признались «Ъ», что просто получали удовольствие.

«Зарница: легенды будущего» в Нижегородской области

«Зарница: легенды будущего» в Нижегородской области

Фото: «Движение первых»

«Зарница: легенды будущего» в Нижегородской области

Фото: «Движение первых»

Модернизированную «Зарницу» РДДМ презентовало в июле на Бородинском поле. Опыт сочли удачным и пообещали разработать единый формат соревнований для всей России. «Обновленная "Зарница" — это высокий технологический уровень, реальная подготовка к обращению с современным оборудованием. Она воспитывает чувство командной работы, патриотизма и демонстрирует преемственность лучших традиций»,— сформулировал тогда образующие постулаты первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Получилось как минимум размашисто. Две сотни школьников на неделю поселили в казармах (к счастью, современного, не барачного типа) одного из нижегородских кадетских корпусов и оставили под надзором воспитателей, инструкторов центра военно-спортивной подготовки «Воин» и наставников из числа участников военной спецоперации на Украине. Все подростки получили роли — командир отделения, медик, оператор дронов, военный корреспондент, штурмовик, сапер или топограф — и три дня усваивали основы наступательного и оборонительного боя вкупе со специальными навыками в рамках упомянутых специализаций.

Курс молодого бойца сопровождали уроки мужества и прочие духоподъемные мероприятия по типу общих посиделок у большого костра.

Финал, состоявшийся 27 сентября, закреплял усвоенное. Здесь же во все поле (площадью добрых два квадратных километра) проявился обещанный высокий технологический уровень. Сопряженную с членовредительством советскую практику «сорви погон» и деревянные макеты ружей сменили винтовки для лазертага (игрока выбивали два попадания), гранаты и мины с краской, разведывательные дроны, рации, дымовые шашки… В общем, заметного одобрения не скрывали даже кадровые военные, чутко, хотя и в формате «никаких комментариев», наблюдавшие за разворачивающейся баталией.

В любезно подготовленные окопы участников, разделенных на две команды, рассадили за несколько часов до кульминации.

В ходе работы на позициях те должны были раздобыть информацию, необходимую для выполнения итогового квеста, а также противостоять проделкам организаторов: засланным «шпионам» с провизией, назойливым дронам над головой и прочим козням. «В чем ваша задача, где противник?» — подзуживали бойцов репортеры. «Задача предельно ясна! Противник? Понятия не имеем, это не так важно»,— отвечали натасканные «военкоры».

Итоговый бой развернулся к 16:00. Столкновению предшествовал «минометный обстрел», повесивший над схваткой дымовую завесу, и холостая стрелковая канонада. Ясна стала и конечная цель — захватить «живую флешку» (информатора) и доставить к точке эвакуации. «Красные», догадавшиеся разделиться, оперативно загнали «зеленых» в котел (там большую часть и «выбили»), захватили связного и, немного поплутав по округе, доставили цель к заранее захваченному и обороняемому вкруговую пункту выхода. «Ничего у них не получится! Стоп… Мне только что доложили, что "красные" победили. Ну и ничего, и не страшно!» — не унывал «зеленый» военкор. Его товарищи были настроены не так оптимистично: «У них было по три жизни, победа нечестная!» Впрочем, споры пресекли ветераны-инструкторы: «Победила дружба! Ребята здесь — все лучшие, сильнейшие, замотивированные и энергичные»,— постановил командир «красных» Александр Лукин.

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«Мы рассчитываем, что "Зарница" станет всероссийской игрой и к ней вернется та аудитория, которая была у нее несколько десятилетий назад»,— рассказала журналистам первый зампред «Движения первых» Наталья Мандрова, добавив, что не исключает участия в игре и команд из дружественных стран, если те проявят к ней интерес. «Наша задача — делать так, чтобы личность развивалась всесторонне, нужно ее напитывать нашими национальными ценностями и традициями, и эта игра, архитектура игры пропитана всеми элементами ДНК нашей страны,— подчеркнул патриотический аспект происходящего замдиректора общества "Знание" Кирилл Хвиль.— Игра формирует костяк молодежи, который станет уверенной поддержкой в любом вызове перед нашей страной».

О том, что они на самом деле и есть этот самый «костяк», ребята, кажется, не особо задумывались.

Как «красные», так и «зеленые», от нижегородцев до хабаровчан, признавались «Ъ», что просто здорово проводили время, знакомились со сверстниками и заодно учились «всякому новому».

А на вопрос о главных впечатлениях отвечали лаконично: «Радость».

Итоги мероприятия в своем вечернем выступлении по видеоконференцсвязи подвел Сергей Кириенко. Он напомнил юным участникам, что «Зарница» — это «уникальная игра, в которую играли не только ваши папы и мамы, но, уверен, дедушки и бабушки, и у каждого она осталась в памяти — у меня это точно так». Но нынешняя «Зарница», по его словам,— «абсолютно новая: высокотехнологичная, современная, динамичная». Отдельно господин Кириенко поблагодарил участников и ветеранов СВО, выступивших в роли наставников, экспертов и судей. «Ребята, вы настоящие герои, мы все гордимся вами, и то, что вы находите время, чтобы передавать свой уникальный опыт подрастающему поколению,— это очень важно. Спасибо вам за это огромное и низкий поклон»,— резюмировал первый замглавы администрации.

Григорий Лейба, Нижегородская область

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