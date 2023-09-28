Как предложенную донастройку льготных режимов оценивают эксперты

Председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Андрей Шпиленко отмечает, что вопрос неизменности условий особенно актуален для недавно созданных ОЭЗ. Якорные инвесторы, подписавшие соглашения о намерениях, рассчитывают стать резидентами, исходя из анализа и понимания ранее заявленных условий, в том числе поддержки в виде налоговых преференций, и молодая ОЭЗ рискует таких инвесторов потерять. Гендиректор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева соглашается: сохранение единых правил входа в проект ОЭЗ для новых компаний и условий работы внутри площадок для действующих резидентов — это «ключевые факторы развития инструмента за счет притока инвесторов и наращивания объемов по всем основным параметрам: инвестиции, рабочие места, выручка, налоговые поступления».

Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман отмечает, что «любые ограничительные меры, направленные на ужесточение условий ведения бизнеса в регионах, снижают их инвестпривлекательность, однако в данном случае стоит оценить масштабы существующих налоговых льгот» в префрежимах. Например, по налогу на прибыль недополученные бюджетами из-за предоставления льгот поступления составляют в среднем около 2% от сумм сбора по нему (есть территории, где эта доля выше: Дальневосточный федеральный округ — 7%, Приволжский — 4%). «Это говорит о том, что для наполнения бюджета это не столь существенно, в данном случае речь идет о повышении эффективности предоставляемых налоговых льгот за счет введения формальных критериев оценки деятельности организаций»,— отмечает эксперт.

Евгения Крючкова