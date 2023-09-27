Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане

Сотрудники управления МВД по Республике Дагестан задержали трех участников перестрелки в селе Леваши, в ходе которой погибли два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Как сообщила пресс-служба местного МВД, участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В сообщении пресс-службы уточняется, что принимаются также меры по задержанию остальных разыскиваемых. Их количество неизвестно. Ранее управление МВД сообщало, что в перестрелке участвовали 25 человек.

Сегодня, 27 августа, стало известно о перестрелке возле аэродрома на окраине села Леваши в Дагестане. По данным МВД, в перестрелке погибли два человека и несколько ранены. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову. Пресс-служба ведомства сообщала, что конфликт произошел между членами двух семей. Преступники скрылись с места перестрелки на четырех автомобилях, три из которых — без регистрационных знаков. СКР Дагестана возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Полина Мотызлевская