ХК «Автомобилист» проиграл в Ярославле «Локомотиву»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в гостях «Локомотиву» из Ярославля в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:1 (0:1; 1:0; 2:0). Соперники из разных конференций подошли к матчу с одинаковым количеством очков (14).

Первый период был за «Локомотивом» по всем статистическим показателям, кроме голов. Единственную шайбу забросил на седьмой минуте «Автомобилист» (отличился Алексей Бывальцев). В последние секунды ярославцы провели две опасные атаки, одна из которых была с выходом один на один, которую отразил вратарь уральцев Владимир Галкин.

Во втором периоде хозяева напирали. На 15 минуте в неразборчивой куче у ворот гостей отличился нападающий ХК «Локомотив» Георгий Иванов, сравняв счет (Владимир Галкин впервые пропустил от «Локомотива» в КХЛ).

В третьем периоде на добивании забросил шайбу «Автомобилисту» игрок железнодорожников Ярослав Лихачев. Екатеринбуржцы забили гол спустя пару минут, но по запросу тренера хозяев эпизод был проверен на блокировку вратаря — решением судей шайба не была засчитана.

На последней минуте в пустые ворота после снятия вратаря «Автомобилистом» ярославцы забили третий гол.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 30 сентября в Екатеринбурге против «Адмирала» из Владивостока.

Александр Стародумов

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