Депутаты ЗСК утвердили 15 членов нового созыва Общественной палаты Кубани

Депутаты Заксобрания Краснодарского края на очередном 24-м заседании утвердили 15 членов пятого созыва Общественной палаты региона. Об этом сообщает пресс-служба кубанского парламента.

В список вошли:

Александр Денисов – член совета Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края;

Николай Денисов – заведующий кафедрой истории, культурологии и музееведения КГИК;

Эдуард Идрисов – заместитель председателя Общественного совета при управлении на транспорте МВД России по ЮФО;

Валерий Коваленко – председатель Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль»;

Артур Колесников – адвокат;

Виталий Мещеряков – советник по экономической и информационной безопасности ассоциации ветеранов подразделения «Альфа – Краснодар»;

Геннадий Подлесный – директор «Центра прикладной социологии и политологии»;

Василий Полухин – атаман хуторского казачьего общества «Офицерская казачья сотня»;

Александр Попов – тренер, вице-президент федерации кекусин-кан каратэ-до России;

Наталья Попова – директор ООО «Бюро оценки и экспертизы собственности»;

Дмитрий Руднев – настоятель православного прихода храма Святителя Николая Мирликийского чудотворца;

Александр Ткаченко – председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края;

Темыр Хагуров – первый проректор Кубанского государственного университета;

Василий Чанбу – директор ООО «Виктория»;

Андрей Янкин – политтехнолог.

Общественная палата Краснодарского края состоит из 45 членов. Треть из них назначает губернатор Кубани, треть – Законодательное собрание. Оставшуюся треть определяют уже утвержденные члены ОПКК.

«Это достойные люди. Каждый из них известен в крае своей профессиональной и общественной деятельностью. Это внушает уверенность в том, что окончательно сформированный состав Палаты пятого созыва будет, как и их предшественники, активно работать на благо России и Кубани», — прокомментировал назначение спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

18 августа был представлен список из первых 15 членов ОПКК нового, пятого созыва. Действующий состав Общественной палаты Краснодарского края продолжает работу до истечения срока полномочий — до 19 октября 2023 года.

Леонид Ломакин

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