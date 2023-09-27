В Германии запретили правоэкстремистскую организацию Artgemeinschaft

Сегодня, 27 сентября, Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете деятельности «правоэкстремистского, расистского и антисемитского объединения» Artgemeinschaft. Сегодня же германская полиция провела обыски в 26 квартирах и других помещениях, принадлежащих участникам группы, в 12 германских землях, в том числе в Баварии, Нижней Саксонии, Тюрингии и Баден-Вюртемберге.

«Запрещая Artgemeinschaft, мы запрещаем в высшей степени расистское и антисемитское объединение, выстроенное по типу секты»,— заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. По ее словам, эта группировка распространяла нацистскую идеологию и стремилась распространять свои идеи среди детей и подростков. По данным министерства, в Artgemeinschaft входило около 150 человек, у организации были связи с другими праворадикальными группами. В заявлении также говорится, что запрет Artgemeinschaft готовился около года.

Artgemeinschaft была одной из старейших германских праворадикальных организаций. Ее основал в 1951 году бывший член СС Вильгельм Куссеров. Как отмечают эксперты, организация соединяла крайне правые взгляды, ксенофобию и антисемитизм с интересом к древнегерманским верованиям и неоязычеству.

На прошлой неделе МВД Германии запретило еще одну неонацистскую организацию — Hammerskins Deutschland.

Яна Рождественская