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Коммерсантъ FM
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Германия запретила неонацистскую организацию Hammerskins Deutschland

Федеральное Министерство внутренних дел Германии сообщило о запрете действующей в стране организации Hammerskins Deutschland.

«Запрет Hammerskins Deutschland — серьезный удар по организованному правому экстремизму. Этим запретом мы кладем конец антигуманной деятельности международной неонацистской организации в Германии»,— отметила в этой связи министр внутренних дел Нэнси Фрезер. По ее словам, федеральные и земельные власти более года готовили этот запрет в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами США. Запрет распространяется как на саму организацию, так и на ее региональные отделения в Германии и аффилированную с ней группу Crew 38.

Hammerskins — одна из старейших расистских организаций скинхедов в США, имеющая «отделения» во многих странах мира. Ее члены не просто выражают расистские и антисемитские взгляды, но часто прибегают к насилию.

Как сообщается, официальному объявлению о запрете германской организации Hammerskins предшествовали ночные обыски в домах 28 наиболее активных членов организации в 10 федеральных землях Германии. Всего, как сообщают германские средства массовой информации, в том числе служба новостей радио NDR, в стране насчитывается как минимум 120 официальных членов организации.

Андрей Келекеев

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