В Прикамье продолжают расти продажи «Москвичей»

В августе в Пермском крае было зарегистрировано 65 новых автомобилей бренда «Москвич». Такие данные содержатся в отчете, подготовленном совместно профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Доля марки на пермском рынке новых авто в прошлом месяце составила 3,4%. По итогам августа «Москвич» занимает 6-е место по объемам продаж в регионе, уступая Lada, Chery, Haval, Omoda и Geely.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автомобили «Москвич» производятся на одноименном автомобильном заводе, который был создан на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. Сейчас предприятие выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Официальные продажи «Москвичей» в Пермском крае начались в марте этого года. Весной продажи данной марки в отчеты аналитиков не попадали. В июне в регионе было зарегистрировано 49 новых «Москвичей», в июле — 57.