Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Крыма.

Людей, находящихся на мосту и в пунктах досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

О причинах принятых мер и времени открытия проезда не сообщается.

Ранее, по информации центра, пробок на подъездах к Крымскому мосту не наблюдалось.

Анастасия Донскова

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