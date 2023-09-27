В Крыму арестовали жителя Краснодара по делу о госизмене

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении жителя Краснодара о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РК.

Мужчину подозревают в переходе на сторону противника. Ранее подозреваемого задержали в Армянске при попытке пересечь госграницу. Киевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По данным издания, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Анастасия Донскова

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