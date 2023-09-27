Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сетевая компания» Татарстана заключила соглашение с китайской CYG Electric

АО «Сетевая компания» (Татарстан) и CYG Electric Co. Ltd (Китай) сегодня, 27 сентября, в Казани заключили соглашение о намерениях сотрудничества, сообщила пресс-служба татарстанского энергопредприятия.

Документ был подписан с участием гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева и гендиректора CYG Electric Яна Сифэна, а также вице-президента Changyuan Technology Group Ltd. Чьяо Вендзяна.

«Это новый шаг в коммуникации по вопросам интеллектуальных решений»,— отметила пресс-служба.

CYG Electric входит в группу CYG, занимается разработкой, производством и продажей аксессуаров для силовых кабелей, распределительных коробок, оборудованием для автоматизации электросетей. Компания CYG Electric расположена в Чжухае, имеет офисные и производственные здания площадью 30 тыс. кв. м.

Полина Петрова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...