«Сетевая компания» Татарстана заключила соглашение с китайской CYG Electric

АО «Сетевая компания» (Татарстан) и CYG Electric Co. Ltd (Китай) сегодня, 27 сентября, в Казани заключили соглашение о намерениях сотрудничества, сообщила пресс-служба татарстанского энергопредприятия.

Документ был подписан с участием гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева и гендиректора CYG Electric Яна Сифэна, а также вице-президента Changyuan Technology Group Ltd. Чьяо Вендзяна.

«Это новый шаг в коммуникации по вопросам интеллектуальных решений»,— отметила пресс-служба.

CYG Electric входит в группу CYG, занимается разработкой, производством и продажей аксессуаров для силовых кабелей, распределительных коробок, оборудованием для автоматизации электросетей. Компания CYG Electric расположена в Чжухае, имеет офисные и производственные здания площадью 30 тыс. кв. м.

Полина Петрова