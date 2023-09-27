Владимир Дранишников возглавил управление ФСИН России по Югре
Полковник внутренней службы Владимир Дранишников занял пост начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Югре. Директор ФСИН РФ Аркадий Гостев представил нового руководителя губернатору ХМАО Наталье Комаровой, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Владимир Дранишников сменил на посту Александра Федорова, который получил назначение в центральный аппарат ФСИН. С 1995 года господин Дранишников проходит службу в рядах уголовно-исполнительной системы. До назначения в Югру Владимир Дранишников работал первым заместителем начальника управления ФСИН России по Республике Коми.
На встрече с директором ФСИН РФ и губернатором ХМАО Владимир Дранишников заявил о готовности к выполнению задач, стоящих перед службой. «Это сохранение правопорядка, трудоустройство осужденных, расширение сети исправительных центров, сохранение кадрового ядра службы, налаживание взаимоотношений с органами власти автономного округа», — пояснил он.