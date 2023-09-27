Задержана директор нижегородского завода, производящего технику для Росгвардии

Следователи Главного военно-следственного управления СК Ф возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Натальи Баркановой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Гослдумы РФ Александр Хинштейн. По словам депутата, директора завода подозревают в участии преступной схеме по хищению 227 млн руб. при поставках Росгвардии комплексов для разминирования «Аракс». Депутат уточнил, что Наталья Барканова написала явку с повинной и дала признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В июле 2026 года Александр Хинштейн сообщал о том, что при закупке комплексов «Аракс» должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками из ООО «Комплексные системы». В результате сговора комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене.

Как сообщал «Ъ», ранее по этому факту ГВСУ СК России возбуждило уголовное дело о мошенничестве. Был задержан начальник управления жилищной политики департамента строительства «Росгвардии» Ярослав Наконечный, ранее занимавший пост замначальника департамента реализации госпрограмм (ДГП). Вместе с ним задержаны начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель Александр Беляков.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Нижегородский автомобильный завод» зарегистрировано в апреле 2012 года. Основная деятельность компании — производство автотранспортных средств. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Данных о доходах и чистой прибыли предприятия по итогам 2022 года нет. Генеральным директором завода является Наталья Барканова, ей же принадлежит 29% в уставном капитале. Остальные 71% принадлежат владельцу предприятия Сергею Хромову.

Андрей Репин