В Крыму при столкновении гидроцикла и катамарана погиб житель Кубани

В Судаке при столкновении в море катамарана и гидроцикла погиб житель Краснодарского края. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Трагедия произошла днем 24 сентября. 32-летний житель Ростовской области управлял гидроциклом в нетрезвом состоянии. Он превысил скорость и наехал на катамаран с находящимся на борту 53-летним жителем Краснодарского края. Последний получил травмы, несовместимые с жизнью.

Жителя Ростовской области задержали. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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