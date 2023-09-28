Бизнес зациклился на «зелени»

Некоторые наиболее ответственные компании ставят перед собой цель-ноль — стремятся к полному отсутствию вреда людям, экологии и имуществу. Для этого они реализуют природоохранные проекты, являющиеся основополагающими при выстраивании экономики замкнутого цикла. Так, суммарные затраты уральских предприятий на охрану окружающей среды за год выросли на 21,8% и в 2022 году составили 37,7 млрд руб. Однако пока на производствах внедряются лишь отдельные элементы цикличной экономики. По мнению экспертов, выстраиванию полноценной системы мешает отсутствие необходимых технологий, нехватка средств низкая информированность населения и бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экономике предлагают замкнуться

Последние 10–20 лет правительство РФ стало уделять большое внимание экологическим проблемам, выделяя средства из бюджета на различные программы по улучшению экологической ситуации в проблемных региона, в частности, на Урале и в Сибири, где сосредоточены промышленные производства и ведется добыча полезных ископаемых.

Одной из масштабных экологических инициатив государства является федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Он направлен на формирование экономической модели, при которой максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье и возвращаться в хозяйственный оборот. Согласно паспорту проекта, к 2030 году доля вторичных материальных ресурсов, используемых в промышленности, должна вырасти до 34%, в АПК — до 50%, в строительной отрасли — до 40%. При этом объем захораниваемых отходов должен снизиться с 94% до 59%, доля перерабатываемой органики вырасти с 1% до 15%, а доля возврата синтетических материалов в хозяйственный оборот — с 5% до 35%.

Эксперты полагают, что преимущественная доля бизнеса по-прежнему практикует линейную модель экономики. Однако ответственные компании постепенно внедряют в свои производства элементы цикличной экономики, реализуя природоохранные проекты в области управления отходами, использования ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Части целого

По данным минприроды Свердловской области, суммарные затраты предприятий на охрану окружающей среды за год выросли на 21,8% и в 2022 году составили 37,7 млрд руб. Региональное правительство заключает с предприятиями соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. За период действия таких соглашений с 2011 по 2020 годы доля сбросов загрязненных сточных вод сократилась на 27,8%, объем размещения отходов — на 23,8%, выброс загрязняющих веществ в воздух — на 28,9%. На выполнение природоохранных мероприятий по соглашениям было направлено более 50 млрд руб., в том числе 7,8 млрд руб. в 2022 году.

Власти и бизнес продолжают работу в этом направлении. В июле на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» «Русал» заключил со свердловским правительством соглашение о сотрудничестве в целях улучшения экологической ситуации в регионе. Компания будет реализовывать в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Михайловске и Североуральске природоохранные мероприятия. Планируемый объем инвестиций составляет 35,7 млрд руб.

Как рассказали в «Русале», в рамках соглашения планируется улучшить состояние воздуха. В этом должна помочь циклонная печь кальцинации, строительство которой сейчас идет на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ). Она на 30% эффективнее действующих прокалочных печей барабанного типа в части потребления природного газа. Это в 10 раз снизит выбросы от печи, а также позволит сократить углеродный след в производстве.

Для рационального использования водных ресурсов на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) построят систему замкнутого водооборота. Это должно на 93% сократить потребление технической воды в основных цехах, прекратить стоки в природные водоемы и сохранить водные ресурсы, в том числе Волковского водохранилища на реке Исеть. Элементы аналогичной системы, внедренные на БАЗе в прошлом году, обеспечили на отдельных участках производства трехкратное сокращение сбросов в реку Турья и сократили забор из Краснотурьинского водохранилища. К 2027 году системой замкнутого водооборота планируется обеспечить все основные производственные процессы «Русала».

В рамках соглашения с правительством на части производств «Евраз КГОК» до 2030 года планируется установить системы автоматического контроля выбросов, провести техперевооружение электрофильтров и аспирационных установок. В результате этого снизится валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

«Евраз НТМК» ведет работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Для снижения специфических выбросов на 176 тонн в год на коксохимическом производстве конечное охлаждение коксового газа было переведено в закрытый цикл. Благодаря двум современным доменным печам с мощными системами аспирации остаточная запыленность отходящих газов в доменном цехе снизилась в 2,5 раза.

Особое внимание на комбинате уделяется проектам по снижению дурнопахнущих веществ. Для этого планируется провести техперевооружение биохимустановки коксохимического производства и вывести из эксплуатации пекококсовые батареи 1958 года, перейдя на производство нового вида пекового кокса. Также в планах модернизация газоотводящих трактов конвертеров. Экологический эффект от реализованных и запланированных проектов — снижение выбросов почти на 8 тыс. тонн в год.

Чтобы снизить нагрузку на водные объекты, «Евраз» ведет работу по переходу на замкнутый цикл использования воды. Для этого строится система сбора дренажных скважин и зумпфов, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. В 2022 году замкнутый цикл водопользования начал использоваться на «Евраз КГОК». Это позволило комбинату сэкономить 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища. В текущем году забор воды планируется снизить еще на 14 млн кубометров в год.

Помимо замкнутого водопользования, «Евраз» снижает количество образования и размещения отходов. Ежегодно более 1 млн тонн производственных отходов передается на переработку в специализированные организации или утилизируются на участках комбинатов. На предприятиях ведется сбор отработанных масел для восстановления их потребительских свойств и повторного применения. В год отрабатывается и утилизируется более 1,1 тыс. тонн масел.

«Основной технологический процесс ТМК — выплавка стали с использованием металлолома — является примером экономики замкнутого цикла. Основной объем отходов составляют лом, шлаки металлургического производства, окалина, пыль газоочистки. Все они являются вторичным материальным ресурсом и могут быть использованы в хозяйственных целях либо в качестве добавки, либо полностью замещая традиционные виды материально-сырьевых ресурсов»,— подчеркнула руководитель направления по экологической безопасности ТМК Елена Подгорных.

По ее словам, на предприятиях ТМК применяется повторное и оборотное водоснабжение (водный цикл замкнут на 96%), используется тепло отходящих дымовых газов для теплоснабжения заводских потребителей — экологически чистый энергоресурс, для получения которого не требуется сжигать природный газ. На этом экологические проекты компании не заканчиваются. Так, на Северском трубном заводе (СТЗ) были реконструированы системы аспирации в копровом цехе и биоинженерная система, на Синарском трубном заводе (СинТЗ) обновлен блок очистных сооружений, а на Первоуральском и Челябинском трубопрокатных заводах модернизированы газоочистные установки. «Нужно понимать, что возможности промышленности не безграничны. Например, пока нет технологий по возвращению во вторичный оборот всех отходов металлургического производства. Поэтому ТМК строит экологичные объекты размещения отходов и рекультивирует отходы после заполнения,— отметила госпожа Подгорных.— Также невозможно полностью исключить выбросы парниковых газов — промышленники ограничены существующими технологиями, хоть и делают все от них зависящее для уменьшения углеродного следа».

Фото: Российский экологический оператор (РЭО)

Незавершенный цикл

Построение экономики замкнутого цикла ограничивают несколько факторов. «Внедрение инновационных технологий замкнутого цикла требует серьезных вложений. Вовлечение же материальных ресурсов во вторичный оборот позволит не только сохранить природные ресурсы, но и со временем получить экономический эффект от снижения издержек предприятия на первичные ресурсы»,— отметила аналитик группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Анна Ларина. Преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС Дария Иванова к проблемам формирования цикличной экономики отнесла плохую информированность о преимуществах системы и отсутствие стимулов для перехода.

Елена Подгорных считает, что цикличная экономика предполагает наличие тесных процессов взаимодействия в виде промышленного симбиоза — как в рамках одной компании, так и в кругу нескольких объектов и даже отраслей. «Также в эту работу нужно вовлекать население, а для этого важно развивать систему экологического образования,— считает она.— Необходимо стимулировать системные изменения и устранять ранее сформированные базовые привычки безответственного потребления, внедрять новый образ экологического мышления и рациональные бизнес-модели в отношении отходов, которые образуются как в бытовой жизни, так и в производстве».

Поскольку в последние годы спрос на ответственное отношение к окружающей среде растет, в том числе со стороны общества, то концепция экономики замкнутого цикла имеет перспективу дальнейшего развития. «Этому способствуют мировые тренды по борьбе с изменением климата и снижением объемов выбросов парниковых газов. Подходы экономики замкнутого цикла актуальны в контексте глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации производства»,— пояснила Анна Ларина.

Дарья Иванова добавила, что большинство компаний, внедривших в свою политику модель замкнутого цикла, не отходят от намеченных планов, несмотря на смену экономических реалий: «Отсутствие необходимого оборудования и технологий могут вызвать существенные риски в реализации природоохранных проектов, поскольку во многих из них, реализуемых и запланированных, уровень импортной техники и технологий достигает более 50%. Однако проблемы с поставщиками оборудования и материалов решаются переориентированием на дружественные страны или отечественных производителей, стимулируя таким образом технологический прогресс в стране».

Анастасия Реутова