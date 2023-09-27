Бастрыкин запросил доклад о многомиллионных долгах за свет в СНТ Кубани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию уголовного дела о многомиллионных долгах нескольких кубанских садоводческих товариществ перед энергоснабжающей компанией. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

К руководству ведомства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации обратились жители Краснодарского края. Они утверждают, что своевременно вносили платежи в полном объеме. Жители полагают, что задолженность могла образоваться по вине председателя правления товариществ, который использовал взносы не по назначению.

СУ СКР по Краснодарскому краю инициировал вопрос о передаче материала проверки из органов МВД в свое производство. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Андрею Маслову доложить по ситуации и озвученным доводам граждан.

Татьяна Ручкина

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