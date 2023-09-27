Воронежский парк «Белый колодец» получил 10 млн рублей гранта на развитие пляжей

Расположенный под Воронежем парк «Белый колодец» получил грант в 10 млн руб. на развитие пляжей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале управляющий партнер парка Сергей Слабунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, за средства надо отчитаться к концу года, а в следующей «гостей уже будут ждать обновленные, еще более классные, комфортные и красивые пляжи».

В 2022 году Ростуризм по итогам конкурса по предоставлению субсидий регионам на поддержку общественных инициатив, направленных на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов в 2023 году выделил Воронежской области 115,1 млн руб.

«Белый колодец» имеет несколько зон развлечений. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок El Evento, пляж и квест-парк, в 2021 году — парк альпака El Paco, в 2022 году — глэмпинг, в мае этого года — «Ошка парк» с хаски, самоедскими лайками, аляскинскими маламутами и другими собаками северных пород. Инвестиции в развитие проекта только за последние пару лет превысили 80 млн руб.

Кроме того, летом Сергей Слабунов в партнерстве с воронежской пивоваренной ГК «Таркос» и ее управляющим партнером Дмитрием Тарасевичем открыл на курорте «Роза хутор» в Сочи парк альпака «Пача мама» за 70 млн руб.

Александр Прытков