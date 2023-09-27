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Воронежский парк «Белый колодец» получил 10 млн рублей гранта на развитие пляжей

Расположенный под Воронежем парк «Белый колодец» получил грант в 10 млн руб. на развитие пляжей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале управляющий партнер парка Сергей Слабунов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, за средства надо отчитаться к концу года, а в следующей «гостей уже будут ждать обновленные, еще более классные, комфортные и красивые пляжи».

В 2022 году Ростуризм по итогам конкурса по предоставлению субсидий регионам на поддержку общественных инициатив, направленных на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов в 2023 году выделил Воронежской области 115,1 млн руб.

«Белый колодец» имеет несколько зон развлечений. В 2014 году здесь открылся вестерн-городок El Evento, пляж и квест-парк, в 2021 году — парк альпака El Paco, в 2022 году — глэмпинг, в мае этого года — «Ошка парк» с хаски, самоедскими лайками, аляскинскими маламутами и другими собаками северных пород. Инвестиции в развитие проекта только за последние пару лет превысили 80 млн руб.

Кроме того, летом Сергей Слабунов в партнерстве с воронежской пивоваренной ГК «Таркос» и ее управляющим партнером Дмитрием Тарасевичем открыл на курорте «Роза хутор» в Сочи парк альпака «Пача мама» за 70 млн руб.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как выглядит «Ошка парк» в «Белом колодце»

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Пока в вольерах парка 39 собак, а кличка одного из щенков - Ошка

Пока в вольерах парка 39 собак, а кличка одного из щенков - Ошка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Белый колодец» располагается на территории Хохольского района, и уже давно стал туристическим брендом Воронежской области

«Белый колодец» располагается на территории Хохольского района, и уже давно стал туристическим брендом Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В «Ошка-парке» дизайнеры создали стилизованный уголок быта народов Крайнего Севера: чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт».

В «Ошка-парке» дизайнеры создали стилизованный уголок быта народов Крайнего Севера: чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт» — условия в парке только выглядят как суровые

Чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт» — условия в парке только выглядят как суровые

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместо традиционной красной ленточки – символа запуска объекта в эксплуатацию – перед входом в парк была натянута ленточка сосисочная. Собаки ее оперативно перекусили

Вместо традиционной красной ленточки – символа запуска объекта в эксплуатацию – перед входом в парк была натянута ленточка сосисочная. Собаки ее оперативно перекусили

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Красавицы и красавцы хаски, самоеды, лайки при виде множества людей во время открытия заметались в вольерах. Но вовсе не от агрессивных намерений

Красавицы и красавцы хаски, самоеды, лайки при виде множества людей во время открытия заметались в вольерах. Но вовсе не от агрессивных намерений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Как рассказала президент Федерации ездового спорта «Хаски 36» (партнера проекта «Ошка парк») Светлана Никишина, хаски — ездовая собака, она максимально адаптирована к жизни с человеком и никогда не проявляет к нему агрессии: «Это собака-кошка, которой присущи человеческие качества».

Как рассказала президент Федерации ездового спорта «Хаски 36» (партнера проекта «Ошка парк») Светлана Никишина, хаски — ездовая собака, она максимально адаптирована к жизни с человеком и никогда не проявляет к нему агрессии: «Это собака-кошка, которой присущи человеческие качества».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В рамках экскурсии по парку происходит три блока общения с собаками на разных площадках для выгула

В рамках экскурсии по парку происходит три блока общения с собаками на разных площадках для выгула

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собаки постарше глядят на посетителей как бы со взрослой снисходительностью, бегая за брошенным мячиком

Собаки постарше глядят на посетителей как бы со взрослой снисходительностью, бегая за брошенным мячиком

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Зато полугодовалые щенки сразу по полной включаются в игру

Зато полугодовалые щенки сразу по полной включаются в игру

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Есть отдельная зона – изолятор, где сейчас находятся девочки, которые пребывают, как выразился Сергей Слабунов, «в своеобразном настроении». Для того, чтобы «мальчики» не ссорились из-за них, их и отделили

Есть отдельная зона – изолятор, где сейчас находятся девочки, которые пребывают, как выразился Сергей Слабунов, «в своеобразном настроении». Для того, чтобы «мальчики» не ссорились из-за них, их и отделили

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После общения с собаками желающие могут покататься на собачьих упряжках. Зимой для этого есть нарты, летом — колесный транспорт. Как объяснила Светлана Никишина, для хаски возить грузы — это не труд, а радость

После общения с собаками желающие могут покататься на собачьих упряжках. Зимой для этого есть нарты, летом — колесный транспорт. Как объяснила Светлана Никишина, для хаски возить грузы — это не труд, а радость

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перенапрягаться собакам не дают. Рассчитывают не только степень нагрузки, но даже температурный режим: «катаем только при температуре до 22 градусов тепла, в более жаркую погоду вредно для здоровья собак». Но экскурсии и общение с собаками будут и при более высокой температуре – для жаркой погоды сделан специальный навес

Перенапрягаться собакам не дают. Рассчитывают не только степень нагрузки, но даже температурный режим: «катаем только при температуре до 22 градусов тепла, в более жаркую погоду вредно для здоровья собак». Но экскурсии и общение с собаками будут и при более высокой температуре – для жаркой погоды сделан специальный навес

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Затраты на создание «Ошка парка» составили около 20 млн руб.

Затраты на создание «Ошка парка» составили около 20 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Инвестиции должны окупиться за два с половиной года

Инвестиции должны окупиться за два с половиной года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Прогнозный трафик парка – 24 тыс. человек в год. Специфика проекта дает возможность рассчитывать на высокий трафик и летом, и зимой

Прогнозный трафик парка – 24 тыс. человек в год. Специфика проекта дает возможность рассчитывать на высокий трафик и летом, и зимой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Летом гостей помимо общения с «хвостиками», как ласково называют хаски, самоедов и лаек экскурсоводы, привлекают глэмпинги, пляжи, а зимой — катание на нартах и другие развлечения

Летом гостей помимо общения с «хвостиками», как ласково называют хаски, самоедов и лаек экскурсоводы, привлекают глэмпинги, пляжи, а зимой — катание на нартах и другие развлечения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам Сергея Слабунова, первые дни работы в тестовом режиме показали, что нужно смотреть за состоянием собак, насколько они эмоционально устают от общения с людьми

По словам Сергея Слабунова, первые дни работы в тестовом режиме показали, что нужно смотреть за состоянием собак, насколько они эмоционально устают от общения с людьми

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Эмоциональный продукт, который мы создаем, рассчитан в цифрах: с точки зрения тайминга, интенсивности общения с собаками. Важно, чтобы все происходило в заданных параметрах»,- пояснил господин Слабунов

«Эмоциональный продукт, который мы создаем, рассчитан в цифрах: с точки зрения тайминга, интенсивности общения с собаками. Важно, чтобы все происходило в заданных параметрах»,- пояснил господин Слабунов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Особенность породы хаски в том, что они супер-энергичны и их нельзя выпускать на выгул без ограничений – будут бегать до изнеможения, внутреннего «стоп-крана» у них нет. Их нужно вовремя заводить в вольеры, чтобы они сами себя не загнали

Особенность породы хаски в том, что они супер-энергичны и их нельзя выпускать на выгул без ограничений – будут бегать до изнеможения, внутреннего «стоп-крана» у них нет. Их нужно вовремя заводить в вольеры, чтобы они сами себя не загнали

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собак не стерилизуют, поэтому со временем их сообщество будет увеличиваться. Уже сейчас здесь шесть щенков хаски, по одному щенку самоеда и лайки.

Собак не стерилизуют, поэтому со временем их сообщество будет увеличиваться. Уже сейчас здесь шесть щенков хаски, по одному щенку самоеда и лайки.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Пока в вольерах парка 39 собак, а кличка одного из щенков - Ошка

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Белый колодец» располагается на территории Хохольского района, и уже давно стал туристическим брендом Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В «Ошка-парке» дизайнеры создали стилизованный уголок быта народов Крайнего Севера: чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Чум, каменная кладка для кострища, где зимой можно погреться, аутентичные рукомойники на улице, качели, беседка в стиле «лофт» — условия в парке только выглядят как суровые

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместо традиционной красной ленточки – символа запуска объекта в эксплуатацию – перед входом в парк была натянута ленточка сосисочная. Собаки ее оперативно перекусили

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Красавицы и красавцы хаски, самоеды, лайки при виде множества людей во время открытия заметались в вольерах. Но вовсе не от агрессивных намерений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Как рассказала президент Федерации ездового спорта «Хаски 36» (партнера проекта «Ошка парк») Светлана Никишина, хаски — ездовая собака, она максимально адаптирована к жизни с человеком и никогда не проявляет к нему агрессии: «Это собака-кошка, которой присущи человеческие качества».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В рамках экскурсии по парку происходит три блока общения с собаками на разных площадках для выгула

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собаки постарше глядят на посетителей как бы со взрослой снисходительностью, бегая за брошенным мячиком

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Зато полугодовалые щенки сразу по полной включаются в игру

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Есть отдельная зона – изолятор, где сейчас находятся девочки, которые пребывают, как выразился Сергей Слабунов, «в своеобразном настроении». Для того, чтобы «мальчики» не ссорились из-за них, их и отделили

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После общения с собаками желающие могут покататься на собачьих упряжках. Зимой для этого есть нарты, летом — колесный транспорт. Как объяснила Светлана Никишина, для хаски возить грузы — это не труд, а радость

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перенапрягаться собакам не дают. Рассчитывают не только степень нагрузки, но даже температурный режим: «катаем только при температуре до 22 градусов тепла, в более жаркую погоду вредно для здоровья собак». Но экскурсии и общение с собаками будут и при более высокой температуре – для жаркой погоды сделан специальный навес

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Затраты на создание «Ошка парка» составили около 20 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Инвестиции должны окупиться за два с половиной года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Прогнозный трафик парка – 24 тыс. человек в год. Специфика проекта дает возможность рассчитывать на высокий трафик и летом, и зимой

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Летом гостей помимо общения с «хвостиками», как ласково называют хаски, самоедов и лаек экскурсоводы, привлекают глэмпинги, пляжи, а зимой — катание на нартах и другие развлечения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По словам Сергея Слабунова, первые дни работы в тестовом режиме показали, что нужно смотреть за состоянием собак, насколько они эмоционально устают от общения с людьми

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Эмоциональный продукт, который мы создаем, рассчитан в цифрах: с точки зрения тайминга, интенсивности общения с собаками. Важно, чтобы все происходило в заданных параметрах»,- пояснил господин Слабунов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Особенность породы хаски в том, что они супер-энергичны и их нельзя выпускать на выгул без ограничений – будут бегать до изнеможения, внутреннего «стоп-крана» у них нет. Их нужно вовремя заводить в вольеры, чтобы они сами себя не загнали

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собак не стерилизуют, поэтому со временем их сообщество будет увеличиваться. Уже сейчас здесь шесть щенков хаски, по одному щенку самоеда и лайки.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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