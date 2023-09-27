Жительницу Казани подозревают в истязании трех дочерей

На 32-летнюю жительницу Казани завели уголовное дело после того, как она, будучи пьяной, «нанесла побои» трем своим дочерям — 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Как сообщило СУ СКР по Татарстану, ее подозревают в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая избила девочек вчера, 26 сентября, находясь с ними в квартире в Авиастроительном районе. «Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков»,— сообщили в СКР.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Полина Петрова