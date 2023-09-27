Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин предоставил гражданство французскому политологу Леруа

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ французского политолога и основателя фонда «Защити детей Донбасса» Эмманюэля Марка Андре Леруа. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эмманюэль Леруа

Эмманюэль Леруа

Фото: Страница Эммануэля Леруа в vk.com

Эмманюэль Леруа

Фото: Страница Эммануэля Леруа в vk.com

Господин Леруа также занимает должность генсека международного движения «Народный суверенитет». В 2022 году он был наблюдателем на референдуме о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.

На встрече французской ассоциации Stop Russophobie в Париже в июне Эмманюэль Леруа заявил, что «поворот в сторону России» — единственная возможность для государств, которые «не желают следовать западным принципам».

В указе, который подписал президент, говорится, что гражданство России также получили австралийский казак Семен Бойков и украинский переводчик Олег Цыбенко.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...