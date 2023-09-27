Путин предоставил гражданство французскому политологу Леруа
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ французского политолога и основателя фонда «Защити детей Донбасса» Эмманюэля Марка Андре Леруа. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Эмманюэль Леруа
Фото: Страница Эммануэля Леруа в vk.com
Господин Леруа также занимает должность генсека международного движения «Народный суверенитет». В 2022 году он был наблюдателем на референдуме о вхождении в Россию Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.
На встрече французской ассоциации Stop Russophobie в Париже в июне Эмманюэль Леруа заявил, что «поворот в сторону России» — единственная возможность для государств, которые «не желают следовать западным принципам».
В указе, который подписал президент, говорится, что гражданство России также получили австралийский казак Семен Бойков и украинский переводчик Олег Цыбенко.