В Ярославле новое здание налоговой службы готово на 99%

В Ярославле готовность нового административного здания для инспекции Федеральной налоговой службы России по Ярославлю и Ярославской области составляет 99%. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», контролирующего реализацию объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единый заказчик в сфере строительства / «Вконтакте» Фото: Единый заказчик в сфере строительства / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание строится в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе в районе поселка Скобыкино. Подрядчиком выступает «Группа компаний «ЕКС». Полностью строительство планируется завершить осенью 2023 года. Сумма контракта, по данным портала госзакупок, составляет 1,1 млрд руб.

В пресс-службе уточнили, что ввести здание в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2023 года. Сейчас на объекте работают 75 человек.

«Сегодня специалисты оснащают новое административное здание всем необходимым технологическим оборудованием: стеллажами, офисной мебелью и др. Кроме того, в помещениях проводится генеральная уборка после строительно-монтажных работ»,— рассказали в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь современного здания составит более 14 тыс. кв. м. На девяти этажах смогут разместиться более 900 сотрудников налоговых органов и до 245 посетителей. Как следует из графика строительства, размещенного на госзакупках, работы по строительству должны были завершить еще в феврале 2022 года.

Алла Чижова