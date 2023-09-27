В аэропорту Геленджика модернизацию аэродромной структуры продолжат в 2024 году
Модернизацию аэродромной структуры в аэропорту Геленджика продолжат в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
В апреле текущего года на объекте проводились работы по устройству водосточно-дренажной системы и временного ограждения контролируемой зоны аэропорта, согласно сведениям ФКУ «Ространсмодернизация».
Согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, реконструкцию проведут на 35 объектах в 23 регионах РФ. Часть работ проведут в текущем году.
«Модернизация аэропортов повышает связанность регионов, что дает толчок к росту их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и в целом имеет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны»,— отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В настоящее время в России проводят модернизацию 31 аэропорта. Досрочно завершить работы планируют в аэропортах Благовещенска (Игнатьево), Архангельска и Магнитогорска.
Ранее модернизацию аэропорта в Геленджике оценили в 6 млрд руб.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram