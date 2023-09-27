Число выдворенных с территории Кубани незаконных мигрантов выросло в 2023 году

В 2023 году судебные приставы ФССП РФ по Краснодарскому краю совместно с полицией региона выдворили за пределы страны 517 нелегальных мигрантов. Это на 150 человек больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что большая часть мигрантов прибыла из стран ближнего зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Грузии и Молдовы. Также были выявлены нелегалы из Египта, Китая, Конго, Бурунди, Мали и Кубы, Турции и США.

В соответствии с законодательством, в полномочия судебных приставов входит исполнения решений судов об административном выдворении.

Анастасия Назарова