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NASA отправит миссию на металлический астероид

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На 12 октября 17:16 мск (14:16 UTC) запланирован старт миссии NASA по изучению астероида «Психея» (16 Psyche). Как ожидается, межпланетная космическая станция с научным оборудованием на борту в 2026 году достигнет Марса и с помощью гравитационного маневра сможет выйти на расчетную траекторию для сближения с астероидом. Выход на его орбиту запланирован на 2029 год. Период активной работы продлится около двух лет.

Астероид «Психея» — крупное космическое тело (диаметром около 225 км), расположенное в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он уникален тем, что состоит не из камня и льда, как большинство других астероидов, а из металла. В частности, радиолокационные исследования показали высокое содержание железа и никеля. Ученые предполагают, что, возможно, астероид представляет собой часть металлического ядра несформировавшейся планеты. Если эта гипотеза подтвердится, его изучение может дать ценные сведения для понимания процессов, которые легли в основу формирования Земли и других объектов Солнечной системы.

В ходе миссии NASA также планирует протестировать новые разработки. В частности, будет испытана инновационная технология лазерной космической связи (Deep Space Optical Communications, DSOC), которая обеспечит в 10–100 раз более высокую скорость передачи данных по сравнению с современными радиосистемами. Также впервые будут использоваться для полета в глубоком космосе двигатели на солнечной электрической тяге.

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