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ТАСС: глава ГУ МЧС Кубани задержан по подозрению в должностном преступлении

Генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин, начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю, задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, задержанный доставлен в Москву, меру пресечения ему будет избирать Басманный районный суд.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, следственное управление СКР по региону также не подтверждает и не опровергает появившуюся в СМИ информацию о задержании Олега Волынкина. Генерал-лейтенант Волынкин служит в МЧС с 1994 года, возглавлял ГУ МЧС в Камчатском и Хабаровском краях. С марта 2020 года – начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар

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