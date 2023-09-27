Житель Азова осужден на условный срок за ложное сообщение о минировании банка

Азовский городской суд Ростовской области приговорил местного жителя Александра Бабича к одному году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за ложное сообщение о минировании здания финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Сотрудники ведомства совместно с полицейскими установили, что Александр Бабич позвонил на горячую линию одного из банков и сообщил ложную информацию о том, что начал минировать и взрывать филиалы банка. Подсудимый осознавал, что его сообщение будет воспринято как реальная угроза. Совершать террористический акт мужчина не собирался.

Александр Бабич был обвинен в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и признан виновным.

Анастасия Назарова