Жена совладельца «Рив Гош» проиграла в суде чердак на Казначейской улице

Помещение на чердаке дома 6/13 по Казначейской улице в Санкт-Петербурге площадью 508 кв. м по решению судов вернулось в общедомовую собственность, все последующие сделки признаны недействительными, стало известно «Деловому Петербургу».

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«На сегодняшний момент дело завершено. Ждем, когда Росреестр сделает корректные исправления в ЕГРН согласно решению суда. Доступ на чердак имеет управляющая компания»,— рассказала представитель жильцов дома, подавших иск, адвокат Вероника Гоголина

Помещения, расположенные на чердаке дома, стали предметом судебного спора в 2019 году, когда жильцы дома обратили внимание, что на чердаке, который был ранее приобретен Инной Мейер, женой совладельца «Рив Гош» и «Юлмарт» Августа Мейера, начались строительные работы. Жильцы обратились в суд с требованием отменить регистрацию собственности в Росреестре и признать любые сделки с этим имуществом недействительными.

По информации «ДП», помещение несколько раз меняло собственников. В 2010 году его владелицей стала Инна Мейер, затем, в 2018 году одной его частью стала владеть Ольга Воробьева, а другой Елена Воробьева, и после этого произошли еще две смены владельца. По оценкам экспертов, цена чердачного помещения в этом доме может достигать 195 млн руб.

Весной 2022 года суд встал на сторону жильцов. Новые владельцы оспорили решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях, но проиграли иск.

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