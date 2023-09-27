Полиция задержала жителя Новороссийска, обжигавшего провода вблизи леса

В Новороссийске задержали местного жителя, обжигавшего провода поблизости от лесной зоны. Об этом сообщает Муниципальный центр управления города.

О нарушении в правоохранительные органы заявила женщина, рассказавшая, что в лесном массиве за полем неизвестный мужчина развел огонь. Ситуация была осложнена сильным ветром, который направлял пламя в сторону леса.

«Незамедлительно полицейские организовали розыск правонарушителя. Полицейские обследовали близлежащий район, опросили очевидцев»,— говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что правилами пожарной безопасности пренебрег 35-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим. Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина пояснил, что занимался обжигом медных проводов.

В отношении задержанного составили административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Огонь в районе лесного массива был потушен пожарными до его распространения в условиях жаркой ветреной погоды.

Ранее при схожих обстоятельствах произошел крупный пожар в Геленджике. Огонь охватил территорию горной лесной местности на площади свыше 100 га. Ущерб оценили в 98 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram