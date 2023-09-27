Парламент Болгарии одобрил поставки неисправных ракет для С-300 Украине

Парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение о дополнительной военной помощи Украине. В частности, в поставку войдут неисправные ракеты для зенитно-ракетных систем С-300 и патроны для автоматического стрелкового оружия. Об этом сообщила болгарская газета Dnes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплексы С-300

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Комплексы С-300

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«По ракетам С-300 в течение двух лет действовал открытый госзаказ на ремонт, который был прекращен в 2022 году, поскольку они не подлежали ремонту, и болгарской стороне было рекомендовано запросить их замену на российские, но это было отклонено»,— заявил председатель комитета по обороне Христо Гаджев в ходе заседания.

По данным издания, с инициативой провести закрытое заседание выступила фракция «Възраждане» («Возрождение»). Члены фракции «Болгарская социалистическая партия» (БСП) покинули заседание досрочно, заявив, что «не совсем понимают, что такое неполноценные ракеты». По мнению представителей партии, решение о поставках не имеет ничего общего с перевооружением Болгарии. Члены фракции «Възраждане» заявили, что постановление парламента о поставках — «национальная измена в чистом виде».

Вчера, 26 сентября, комиссия по обороне парламента Болгарии одобрила решение о поставках Украине неисправных ракет С-300. В пояснительной записке к документу говорилось, что у Болгарии нет своих мощностей для устранения неисправности, а в случае передачи Украина сможет ввести в строй эти ракеты. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пояснял, что Болгария планирует отправить Украине только ракеты, но не полные комплексы С-300.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».