Депутаты ЗакСа предложили отдавать участки в промзонах под технопарки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 27 сентября поддержали в первом чтении проект поправок в городской закон «О промышленной политике».

Документом предлагается привести положения городского законодательства в соответствие с федеральным. В частности, закрепить понятия технопарк, наделить правительство города полномочиями по установлению дополнительных требований к технопаркам и их управляющим компаниям, а также по стимулированию открытия новых технопарков.

Поправки разработали депутаты Ирина Иванова, Денис Четырбок и Всеволод Беликов.

Целью проекта госпожа Иванова назвала выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг, перечень которых будет утверждаться Минпромторгом.

Идею коллег поддержал депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов, предложив выделять под технопарки не используемые участки промышленного назначения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга отказала комитету по промышленной политике, инновациям и торговле в строительстве технопарка и объектов социальной инфраструктуры в Выборгском районе города.

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