На Васильевском острове начали строить поликлинику в ЖК «Морская набережная»

Группа ЛСР начала строительство поликлиники на Васильевском острове в Петербурге в составе ЖК бизнес-класса «Морская набережная», сообщили в пресс-службе компании.

Разрешение на работы выдал Госстройнадзор Петербурга. Поликлиника будет рассчитана на 800 посещений в день. Площадь больницы составит 2,4 тыс. кв. м, в здании будет 4 этажа. По плану срок сдачи социального объекта — конец 2025 года. Здание передадут городу не безвозмездной основе.

На первом этаже будет находиться вестибюль с регистратурой, кабинеты для сбора биоматериалов и отделение станции скорой помощи на восемь бригад. Второй и третий этажи здания займут дневной стационар, женская консультация, педиатрическое и детское отделения, кабинеты хирургов и лучевой диагностики. На последнем этаже расположатся отделения реабилитации и физиотерапии.

«Морская набережная» — ЖК бизнес-класса, строящийся ЛСР на берегу Финского залива. Он включает 4 очереди, одна из них уже сдана.

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