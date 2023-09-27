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Перевернувшегося водителя мотоцикла без прав госпитализировали в Ижевске

В деревне Золотарево в Глазовском районе Удмуртии произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 26 сентября около 13:20 мотоцикл «ИЖ», которым управлял 43-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение и перевернулся.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии мужчина не справился с управлением. При этом у водителя не было прав на вождение, а также отсутствовал мотошлем. Ему также выдали направление на освидетельствование, поскольку у мужчины имелись признаки опьянения.

Водителю, получившему травмы, потребовалась госпитализация.

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