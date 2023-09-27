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В 2023-2024 году на модернизацию системы ЖКХ Адыгеи направят 680,8 млн рублей

В рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2023 – 2027 годы в Адыгее в текущем и следующем году проведут ремонт трех коммунальных объектов с общим объемом финансирования 680,8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Мурат Кумпилов.

«В первую очередь приступили к реконструкции тепловых сетей города Адыгейска, проблема износа которых стояла достаточно давно и остро. Предстоит заменить более 14,5 км трубопровода с устройством 67 тепловых камер»,— сообщил господин Кумпилов.

Глава региона отметил, что реконструкция объектов в Адыгейске завершится в октябре 2023 года. Стоимость работ составит 267 млн руб. После модернизации теплотрассы будут обновлены две центральные котельные.

В следующем году по программе модернизации планируется реконструкция 27 км водовода и участка сети водоотведения по ул. Ветеранов в Майкопе на отрезке от ул. Железнодорожной до ул. Победы.

Анастасия Назарова

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