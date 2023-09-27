В СВО погибли пять военнослужащих из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погибли пять уроженцев Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным правительства, погибли рядовые Антон Зубеев и Андрей Иванцов и бойцы отряда «Шторм-Z» Сергей Склярук, Игорь Шахрай и Виталий Рыжев.

Прощание с Сергеем Скляруком прошло сегодня в Данилове. Завтра похоронят Андрея Иванцова, награжденного орденом Мужества посмертно, в селе Никольском Даниловского района и Виталия Рыжева — в селе Левашово Некрасовского района.

Прощание с Игорем Шахраем и Антоном Зубеевым пройдет 29 сентября в Ярославле. Похоронят их в селе Спасском Ярославского района и на Воинском мемориальном кладбище соответственно.

Алла Чижова